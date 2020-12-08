Власти Петербурга могут увеличить время работы ресторанов, если улучшится эпидситуация

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга могут принять решение об увеличении часов работы ресторанов в новогодние праздники при условии улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Об этом во вторник в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"У нас есть запас по времени до новогодних праздников, ситуация анализируется каждый день, и возможность диалога с властью была всегда. И если эпидемиологическая ситуация, состояние системы здравоохранения будут позволять, то этот диалог превратится в какие-то решения. В том числе позволит найти компромисс по часам работы таких заведений", - сказал Ситов.

Он также добавил, что большинство рестораторов Санкт-Петербурга с пониманием относятся к ограничениям.

«Проблематика закрытия ресторанов значимым количеством рестораторов оценивается с пониманием именно закрытия на новогоднюю ночь и первое, второе число [января]. Хотелось бы также уточнить, что у нас значимая доля предприятий, у нас примерно 8 тыс. предприятий общепита, и 97-99% из них выполняют требования, до 23 часов закрываются. Все крупные сети, объединения соблюдают данное ограничение», — сказал Ситов.

Он отметил, что в городе выявлены несколько десятков заведений, которые сознательно нарушают режим повышенной готовности и другие санитарные нормы.

"К данному процессу подключились уже и правоохранительные органы. Будем надеяться, что эта проблема будет решена", - отметил Ситов.

По последним данным, в Петербурге выявили 155 628 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 87 969 человек, умерли 5 947. За последние сутки в городе выявили 3 734 случая заражения.