В Нью-Йорке почтили память Джона Леннона

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Поклонники принесли цветы и венки к мемориалу Джона Леннона в Центральном парке Нью-Йорка в 40-ю годовщину гибели музыканта. У выполненной в форме круга мозаики с единственным словом Imagine (по названию песни из одноименного альбома 1971 года) установили несколько его портретов в траурных рамках, зажгли свечи, положили розы, кто-то принес яблоко, которое является символом Нью-Йорка.

"Печальной датой" назвал годовщину гибели Леннона бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни. "Печальная дата, но вспоминают моего друга Джона в связи с той великой радостью, которую он принес миру, - отметил он. - Я всегда буду испытывать гордость и счастье в связи с тем, что знал его и работал с этим поразительным ливерпульцем".

8 декабря 1980 года, когда Джон Леннон вместе с супругой Йоко Оно возвращался домой, американский фанат Марк Чепмен пять раз выстрелил в спину музыканту. Леннон скончался от потери крови по дороге в госпиталь. За несколько часов до смерти он оставил для Чепмена автограф на пластинке Double Fantasy. Убийца отбывает пожизненный срок в тюрьме строгого режима Wende Correctional Facility неподалеку от Буффало (штат Нью-Йорк).

Прах Джона Леннона был развеян над Центральным парком в Нью-Йорке.

Согласно журналу Rolling Stone, группа The Beatles занимает первую строчку в списке величайших исполнителей всех времен. Квартет является самым коммерчески успешным музыкальным коллективом в истории: число проданных копий его аудиозаписей превысило 600 млн. По количеству композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер во всем мире. Группа также стала обладательницей 10 премий Grammy, а журнал Time включил ее участников в число самых влиятельных личностей ХХ века.

Коллектив просуществовал с 1960 по 1970 год, после чего распался, а каждый из его членов начал сольную карьеру. Из них до сих пор работают 78-летний Маккартни и 80-летний Ринго Старр. Джон Леннон погиб, когда ему исполнилось 40 лет, а Джордж Харрисон умер в 2001 году после продолжительной борьбы с раком в 58-летнем возрасте.