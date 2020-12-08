Более 360 компаний Ивановской области выпустили 21 млн масок и костюмов с начала пандемии

ТАСС, 8 декабря. Выпуск масок и защитных костюмов налажен на более 360 предприятиях Ивановской области. С начала пандемии компании выпустили более 20 млн масок и более 1 млн защитных костюмов, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский.

"Подвели с нашими предприятиями легкой промышленности итоги 2020 года. Год сложный, но наш легпром вырос почти на 10 процентов. <…> За пандемию более 360 компаний перешли на пошив масок и защитных костюмов. Всего выпустили более 20 млн масок, более 1 млн защитных костюмов для всей России", - написал он в своем Instagram-аккаунте.

Так, например, на предприятии Stellini Russia рост производства легкой промышленности составил 60% за 2020 год.

Воскресенский отметил, что после летнего совещания по легкой промышленности с президентом России Владимиром Путиным была оказана поддержка производства изделий из льна, увеличено субсидирование затрат на обслуживание кредитов, пополнение оборотных средств и обеспечена скидка в 50% по лизингу оборудования. Также на легкую промышленность распространили льготные кредиты под 2%. В пресс-службе правительства Ивановской области уточнили, что за время пандемии было выдано более двух тысяч таких кредитов на сумму более 4 млрд рублей.

В пресс-службе также добавили, что три предприятия региона - ХБК "Навтекс", "Нордтекс" и "Эвтекс" - получили в 2020 году финансирование Фонда развития промышленности по программе "Противодействие эпидемическим заболеваниям". Сумма поддержки составила 400 млн рублей, с помощью этих средств на предприятиях налажено производство медицинской хлопчатобумажной марли для изготовления повязок, медицинских масок из нетканого материала и современных медицинских изделий из нетканого материала для операционных нужд.

"Наши предприятия активно торговали на онлайн-площадках. Сегодня только на Wildberries представлено более 520 ивановских компаний, и Ивановская область возглавила рейтинг региональных продавцов, прирост объема продаж производителей региона - свыше 270%", - добавил губернатор, уточнив, что товаров продано на 5,1 млрд рублей.