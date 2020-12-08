Трутнев поручил оказать поддержку перспективных проектов молодых активистов на Сахалине

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития РФ и губернатору Сахалинской области предоставить необходимую поддержку молодым активистам, разработавшим перспективные для региона проекты, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпреда в ДФО.

В рамках рабочей поездки в Сахалинскую область Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провели встречу с молодежным активом региона. "По итогам встречи Юрий Трутнев поручил <…> Алексею Чекункову и <…> Валерию Лимаренко изучить представленные молодыми активистами предложения, при целесообразности внедрения проектов оказать им соответствующую поддержку", - сказано в сообщении пресс-службы.

В большей степени представленные проекты касались развития цифровых технологий, мониторинга климатических изменений, оказания содействия молодым ученым и поддержки предпринимателей.

Школа беспилотной авиации

Так, студент первого курса по направлению "Нефтегазовое дело" Технического нефтегазового института Андрей Русецкий рассказал о преимуществах обучения в Дальневосточном цифровом мультиуниверситете, который был создан на базе Сахалинского государственного университета: благодаря мультиуниверситету региона молодые люди могут обучаться в ведущих вузах страны, не выезжая за пределы области. По завершении обучения выпускник получает сразу два диплома: Сахалинского государственного университета и вуза, по программе которого шло дополнительное обучение.

Финалист конкурса "Лидеры России" Ирина Ведерникова, ранее работавшая в региональном правительстве, поделилась опытом в управлении сахалинскими и арктическими шельфовыми проектами и рассказала о Сахалинском климатическом центре, созданном для научно-методического и консультационного сопровождения эксперимента по достижению углеродной нейтральности области, а также об инициативе по высадке лесных насаждений на Сахалине и Курильских островах - зеленые зоны смогут снизить действие углеродных выбросов.

Доцент кафедры экологии, биологии и природных ресурсов института естественных наук и техносферной безопасности СахГУ Елена Латковская презентовала проект по созданию биоинжинирингового центра островных и океанических экосистем. Ведущий руководитель проектов ГБУ СО СОЦИ по направлению развития беспилотных технологий Эдуард Абрамов представил проект "Школа беспилотной авиации", в рамках реализации которого совершаются ежемесячные облеты территорий муниципалитетов с передачей информации в ситуационный центр главы региона.

Бизнес-инкубатор для студентов

О деятельности совета молодых ученых при правительстве Сахалинской области на встрече рассказала аспирантка СахГУ, заместитель председателя молодежного правительства региона Яна Коротаева. Совет, по ее словам, поможет молодым ученым организовывать и проводить конференции, обмениваться опытом и обсуждать научные проекты.

Для студентов Сахалинского государственного университета будет создан студенческий бизнес-инкубатор, рассказала на встрече директор департамента молодежной политики СахГУ Екатерина Волохович. Поддержку молодые предприниматели смогут получить от Сахалинской торгово-промышленной палаты, бизнес-инкубатора Сахалинской области и Сахалинского фонда развития предпринимательства.

О своем опыте по реализации инвестиционных проектов сообщил молодой предприниматель Артем Прихода, добавили в пресс-службе аппарата полпреда. В 2012 году он во время учебы на очной форме открыл рекламную фирму, а также стал основателем и руководителем туристической социальной сети MapKlap, проект занял первое место на всероссийском форуме "Острова.2020".

Студент магистратуры по направлению подготовки "Экология и природопользование" Технического нефтегазового института, финалист конкурса инноваторов "Умник" Василий Никонов поделился идеями по разработке программного обеспечения для исследования природных процессов, расчета гидрометеорологических характеристик, автоматизации процесса приема и обработки спутниковых данных на основе искусственного интеллекта.

"Постараемся им помочь в реализации их замыслов", - процитировала пресс-служба Трутнева по итогам встречи.