Мурашко: поставки "Спутника V" во все регионы начнутся после 10 декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Около половины регионов России уже получили партии вакцины от коронавируса "Спутник V", поставки в остальные начнутся после 10 декабря. Об этом сообщил во вторник глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
"В рамках плановой вакцинации регионы - около 50% - ее уже получили", - сказал он. По его словам, следующими вакцинацию смогут начать, в частности, Подмосковье, Новосибирская область, Республика Коми.
"После десятого числа [декабря] поставка вакцины начнется уже во все регионы", - добавил Мурашко.
Первыми будут вакцинировать работников медицинских учреждений, учителей, социальных работников, людей с хроническими заболеваниями, отметил министр. "Персонал, который обеспечивает круглосуточную работу определенных служб жизнеобеспечения также должен попасть в первые списки", - добавил он.
Лекарства для пациентов с коронавирусом
Правительство планирует выделить около 2,7 млрд рублей регионам для обеспечения пациентов с коронавирусом необходимыми лекарствами в январе, заявил министр.
"Препараты, которые приобретаются сегодня регионами, они рассчитаны почти на 700 тыс. человек, <...> и правительство принимает решение на январь месяц также выделить дополнительные средства субъектам Российской Федерации. Эта сумма будет в пределах 2,7 млрд руб. для того, чтобы в том числе январские дни были полностью защищены и прикрыты лекарственной терапией", - сказал Мурашко.
По его данным, в стране развернуто 33 тыс. реанимационных коек для пациентов с коронавирусом. "В целом у нас развернуто 33 тыс. реанимационных коек. Стационарных развернуто 278 тыс., и 20% коек от общего количества - свободные койки", - сказал он. Как отметил министр, 80% пациентов с новой инфекцией лечатся амбулаторно, 20% находятся в стационарах.
Днем ранее Мурашко отметил, что дефицита реанимационных коек для пациентов с коронавирусом в настоящее время в России не наблюдается.
Примерно 2,8 тыс. пациентов с коронавирусом в России находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, уточнил министр. "На аппаратах ИВЛ последнюю неделю находится в пределах 2,8 тыс. человек", - сказал он.
В середине ноября Мурашко сообщал, что на ИВЛ находятся около 5 тыс. пациентов с новой инфекцией.