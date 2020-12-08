Мурашко: поставки "Спутника V" во все регионы начнутся после 10 декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Около половины регионов России уже получили партии вакцины от коронавируса "Спутник V", поставки в остальные начнутся после 10 декабря. Об этом сообщил во вторник глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" .

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

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"В рамках плановой вакцинации регионы - около 50% - ее уже получили", - сказал он. По его словам, следующими вакцинацию смогут начать, в частности, Подмосковье, Новосибирская область, Республика Коми.

"После десятого числа [декабря] поставка вакцины начнется уже во все регионы", - добавил Мурашко.

Первыми будут вакцинировать работников медицинских учреждений, учителей, социальных работников, людей с хроническими заболеваниями, отметил министр. "Персонал, который обеспечивает круглосуточную работу определенных служб жизнеобеспечения также должен попасть в первые списки", - добавил он.

Лекарства для пациентов с коронавирусом

Правительство планирует выделить около 2,7 млрд рублей регионам для обеспечения пациентов с коронавирусом необходимыми лекарствами в январе, заявил министр.