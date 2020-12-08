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Пандемия COVID-19
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Мурашко: поставки "Спутника V" во все регионы начнутся после 10 декабря

Глава Минздрава уточнил, что вакцину против коронавируса уже получили около половины регионов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Около половины регионов России уже получили партии вакцины от коронавируса "Спутник V", поставки в остальные начнутся после 10 декабря. Об этом сообщил во вторник глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

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"В рамках плановой вакцинации регионы - около 50% - ее уже получили", - сказал он. По его словам, следующими вакцинацию смогут начать, в частности, Подмосковье, Новосибирская область, Республика Коми.

"После десятого числа [декабря] поставка вакцины начнется уже во все регионы", - добавил Мурашко.

Первыми будут вакцинировать работников медицинских учреждений, учителей, социальных работников, людей с хроническими заболеваниями, отметил министр. "Персонал, который обеспечивает круглосуточную работу определенных служб жизнеобеспечения также должен попасть в первые списки", - добавил он.

Лекарства для пациентов с коронавирусом 

Правительство планирует выделить около 2,7 млрд рублей регионам для обеспечения пациентов с коронавирусом необходимыми лекарствами в январе, заявил министр.

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"Препараты, которые приобретаются сегодня регионами, они рассчитаны почти на 700 тыс. человек, <...> и правительство принимает решение на январь месяц также выделить дополнительные средства субъектам Российской Федерации. Эта сумма будет в пределах 2,7 млрд руб. для того, чтобы в том числе январские дни были полностью защищены и прикрыты лекарственной терапией", - сказал Мурашко.

По его данным, в стране развернуто 33 тыс. реанимационных коек для пациентов с коронавирусом. "В целом у нас развернуто 33 тыс. реанимационных коек. Стационарных развернуто 278 тыс., и 20% коек от общего количества - свободные койки", - сказал он. Как отметил министр, 80% пациентов с новой инфекцией лечатся амбулаторно, 20% находятся в стационарах.

Днем ранее Мурашко отметил, что дефицита реанимационных коек для пациентов с коронавирусом в настоящее время в России не наблюдается.

Примерно 2,8 тыс. пациентов с коронавирусом в России находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, уточнил министр. "На аппаратах ИВЛ последнюю неделю находится в пределах 2,8 тыс. человек", - сказал он.

В середине ноября Мурашко сообщал, что на ИВЛ находятся около 5 тыс. пациентов с новой инфекцией.

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