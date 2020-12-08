Образовательные центры Удмуртии и Ленобласти договорились об обмене воспитанниками

ИЖЕВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Руководство образовательных центров "Тау" (Удмуртия) и "Интеллект" (Ленинградская область) договорились об обмене воспитанниками в 2021 году, сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

Во вторник в ижевский центр одаренных детей "Тау", главный корпус которого в феврале 2020 года принял первых учеников, прибыли на стажировку специалисты из Ленинградского областного центра развития творчества одаренных детей и юношества "Интеллект".

"В итоге "Интеллект" и "Тау" договорились об обмене воспитанниками. При благоприятной эпидобстановке ребята из Ленинградской области приедут летом будущего года на наши профильные смены, а удмуртские школьники поедут туда", - написала Болотникова.

Центр одаренных детей "Тау" в Удмуртии начал создаваться еще 2018 году, он состоит из комплекса лабораторий, мероприятий и мастер-классов. В его создание вложили более 250 млн рублей, в том числе федеральные средства по нацпроекту "Образование". Главный лабораторный корпус является современной площадкой, на которой расположены зона коворкинга, кабинеты проектной деятельности, лаборатории агротехнологий, биоинженерии, ЗD-моделирования и прототипирования, нейрокогнитивных исследований, экологии, химии и здорового питания, комплексной безопасности и искусственного интеллекта. Центр в целом может вмещать около 1 500 детей.

В центре "Интеллект" в настоящее время обучается около 700 школьников. Программы обучения составлены на основании программ углубленного изучения математики, физики, химии, истории, русского языка и литературы.