Король Марокко поручил бесплатно вакцинировать от коронавируса всех граждан страны

РАБАТ, 8 декабря. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI поручил правительству сделать бесплатной вакцинацию от коронавируса нового типа для всех граждан страны. Об этом говорится в обнародованном во вторник коммюнике канцелярии дворца.

"Его Величество король Мухаммед VI дал поручения правительству сделать бесплатной вакцинацию от коронавируса для всех марокканцев", - приводит фрагмент документа информационное агентство Maghreb Arabe Press.

"Этот благородный жест короля проистекает из высокой заботы и человеческой благосклонности, которой монарх продолжает окружать все части марокканского народа с момента появления первых случаев заражения этим вирусом в Марокко", - подчеркивается в заявлении.

"Это решение принято в контексте данного королем поручения начать в ближайшие недели кампанию массовой вакцинации против коронавируса. Она направлена на обеспечение вакциной всех марокканцев, что станет адекватным средством для приобретения иммунитета от вируса и сдерживания его распространения с перспективой постепенного возвращения граждан к их нормальной жизни в спокойствии и безопасности", - указано в коммюнике.

Вакцинация за 12 недель

В конце ноября министр здравоохранения Халед Айт Талеб сообщил, что начинающаяся вскоре массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Марокко продлится 12 недель и коснется около 80% населения. "Вакцинация против коронавируса будет охватывать граждан старше 18 лет. Она нацелена на большую часть населения, при этом в приоритетную категорию попадут работники сферы здравоохранения, сотрудники органов государственной власти, учителя, пожилые граждане и люди, страдающие хроническими заболеваниями", - отметил он.

Как отмечали ранее представители властей, в Марокко на первом этапе планируется использовать вакцину китайской лаборатории Sinopharm.

По данным на вечер 7 декабря, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 381 тыс. Со 2 марта, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 6 320 человек, выздоровели более 334 тыс. пациентов.

3 декабря правительство Марокко в девятый раз продлило действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта для противодействия распространению коронавируса. На этой раз - до 10 января 2021 года. Режим санитарного ЧП, по словам властей, "представляет собой правовую основу для принятия всех необходимых мер для борьбы с любым негативным развитием пандемии".