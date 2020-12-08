Стартовал новый сезон литературного конкурса для подростков "Класс!"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Стартовал новый сезон Всероссийского литературного конкурса для подростков "Класс!". Как сообщили в ТАСС его устроители, в конкурсе примут участие школьники 8-11-х классов из 30 субъектов РФ.

"Цель конкурса - поиск по всей стране молодых талантливых авторов, которые впоследствии смогут стать выдающимися отечественными и мировыми писателями, литераторами, внести существенный вклад в развитие литературы", - сказал начальник управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати Юрий Пуля.

Участникам предлагается написать небольшой рассказ на одну из тем, придуманных членами жюри и одним из победителей второго сезона конкурса. Пуля заметил, что конкурс объединил в общий национальный проект уже существующие творческие и литературные конкурсы и премии: "Живую классику" для младших школьников, "Лицей" для начинающих прозаиков, Форум молодых писателей, а также "Большую книгу" для зрелых авторов.

По словам председателя жюри конкурса Майи Кучерской, в этом году оценивать участников будут Нина Дашевская, Ольга Славникова, Марина Степнова, Олег Швец, Алексей Олейников. Лекторы конкурса - Дмитрий Быков и Эдуард Веркин. Она рассказала, что членами жюри и лекторами подготовлен пакет лекций о приемах в литературе. "Мы перешли к тем секретам, которые должен знать каждый писатель, и интуитивно или сознательно он их постигает <...> Наша премия рассчитана и на учителей, чтобы им помочь воспитывать таланты, талантливых детей, с которыми замечательно, интересно, но все-таки и очень сложно работать", - сказала Кучерская, пригласив учителей обратить внимание на цикл новых лекций.

О конкурсе

Среди предложенных на конкурс тем: "Все дома", "Квартиру снимают вампиры", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Тишина в библиотеке", "Телефон потерял", "Одиночество в наушниках", "Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил".

Также в этом году появилась новая номинация, участие в которой могут принять все желающие, вне зависимости от региона. Это тема - "Выйди из класса". Для участия необходимо записать короткий видеоролик, в котором рассказать веселую историю из своей жизни или жизни своих знакомых. История должна рассмешить тех, кто ее посмотрит или прослушает.

После старта сезона начинающим писателям предстоит пройти два отборочных тура: региональный и всероссийский. По итогам конкурса в Москве соберутся 50 финалистов. Их ждут мастер-классы с членами жюри, российскими писателями, награждение победителей на Московской международной книжной ярмарке.

В основе конкурса - взаимодействие профессиональных писателей с начинающими авторами, которые вместе создают содружество литераторов, заинтересованных в развитии русской культуры и языка. "Класс!" учрежден Министерством просвещения России и Роспечатью.

Работы на конкурс принимаются до 28 февраля.