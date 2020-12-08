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Пандемия COVID-19
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Премьер Молдавии заразился коронавирусом

Ион Кику продолжит выполнять свои обязанности удаленно

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Ион Кику заразился коронавирусом. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы правительства Борис Харя.

"В связи с появлением некоторых симптомов, характерных для вируса COVID 19, премьер-министр Ион Кику провел соответствующий тест. Тест положительный. Премьер продолжит выполнять свои обязанности удаленно", - написал Борис Харя на своей странице в Facebook.

Ранее коронавирус перенесли председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный, ряд министров и депутатов парламента. Как информирует Минздрав, эпидемическая ситуация в стране остается напряженной. К настоящему времени в республике свыше 119 тыс. человек (около 3% населения) заразились коронавирусом.

Теги
МолдавияКику, ИонПандемия COVID-19
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