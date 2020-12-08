Трамп запретил США обеспечивать вакциной от коронавируса другие страны раньше американцев

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон не будет предоставлять вакцину от нового коронавируса другим странам, пока доступ к ней не получат все граждане США. Трансляцию из Белого дома вели во вторник американские новостные телекомпании.

Как отметили в пресс-службе, подписанный главой государства указ позволит "американцам первыми получить вакцины от коронавируса, разработанные или закупленные с использованием ресурсов налогоплательщиков". "В соответствии с этим указом Министерству здравоохранения и социальных служб США поручено предоставить американцам приоритетный доступ к вакцинам против COVID-19, - отметили в Белом доме. - Посредством этого президент Трамп ставит на первое место здоровье и безопасность американцев, жизнеспособность нашей экономики и безопасность нашей страны". Иными словами, все американцы должны быть обеспечены доступом к вакцине от коронавируса прежде, чем правительство США начнет помогать другим странам.

Как сообщил ранее телеканал Fox News, предполагается, что предоставление властями США вакцины другим странам может начаться в конце весны или в начале лета 2021 года. Условием для этого будет то, что в США "вакцинированы те, кто хотел". Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при Минздраве США) уже в ближайшие дни может по ускоренной процедуре одобрить применение вакцины от коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 15 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 285 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.