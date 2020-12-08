Харьковская компания "Биолек" заявила, что не занимается производством российской вакцины

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" заявила, что не занимается производством российской вакцины от коронавируса и может наладить подобную деятельность только при наличии регистрации препарата на Украине. Такое заявление распространила во вторник пресс-служба предприятия, комментируя распространенную в СМИ информацию о его технических способностях серийного выпуска российской вакцины для нужд населения Украины.

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"На данный момент "Биолек" не подписывал никаких контрактов, не получал никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V" или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производил таких вакцин на технологической базе компании" - говорится в сообщении.

В заявлении также подчеркнуто, что "Биолек" как национальный производитель вакцин "технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации на Украине",

Во вторник председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук после встречи с руководством Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявила, что "Биолек" способна наладить производство около 700 тыс. доз российской вакцины от коронавируса в месяц. По его словам, на предприятии в Харькове есть возможность увеличить объем производства вакцины, а также производить вакцину на экспорт. Медведчук подчеркнул, что "Оппозиционная платформа" сделает все возможное для производства российской вакцины на территории Украины.

Во вторник РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи выразили готовность производить вакцину "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации.