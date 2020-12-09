Дума обсудит блокировки за интернет-цензуру и запрет иностранного финансирования митингов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении резонансные законопроекты о возможности блокировки интернет-ресурсов, допускающих дискриминацию в отношении российских СМИ, а также об ужесточении правил организации публичных мероприятий.

Авторами первого документа выступили группа депутатов и сенатор Алексей Пушков, он был внесен на рассмотрение нижней палаты 19 ноября. Законопроект вводит статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Согласно инициативе, генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России могут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик. Как уточнял ТАСС депутат Антон Горелкин, платформам-нарушителям в будущем могут грозить штрафы до 3 млн рублей, соответствующие поправки в КоАП внесут в Госдуму позднее.

Второй законопроект вводит запрет на финансирование публичных мероприятий иностранными государствами, организациями, гражданами и лицами без гражданства, а также НКО-иноагентами, россиянами младше 16 лет, анонимными жертвователями и юридическими лицами, зарегистрированными менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества. Документ был разработан членом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрием Вяткиным.

В повестке парламентариев в среду значится еще одна его инициатива, связанная с регулированием массовых акций. Она запрещает проводить их возле зданий экстренных служб, а также позволяет признавать публичным мероприятием так называемые прогулки оппозиции и поочередное участие граждан в одиночном пикетировании. Помимо этого, документом вводятся дополнительные требования для журналистов, освещающих массовые акции.

Кроме того, Госдума обсудит в первом чтении законопроект, запрещающий использовать общедоступные персональные данные без согласия владельца, а также предоставляющий право требовать от оператора их удаления. В соответствии с инициативой, согласие субъекта персональных данных является исключительным правовым основанием для обработки сведений, сделанных общедоступными. Содержание такого согласия должно включать в себя перечень интернет-ресурсов оператора, на которых планируется размещать общедоступные персональные данные.