Дума обсудит порядок дистанционной учебы и ограничение продажи "веселящего газа"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду планируют рассмотреть в первом чтении несколько значимых инициатив. Среди них в частности законопроект об определении порядка дистанционного обучения, инициатива о недопущении использования физлицами закиси азота не для оказания медицинской помощи и сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также проект о лишении свободы за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернета.

Порядок дистанционного обучения

Депутаты намерены рассмотреть в первом чтении законопроект группы сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Ильясом Умахановым об определении порядка дистанционного обучения.

Инициативу внесла в Госдуму группа парламентариев в мае, изменения предлагается прописать в законе "Об образовании в Российской Федерации". Документ уточняет полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части установлении порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ.

Предлагается на законодательном уровне разграничить полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части координации вопросов реализации дистанционных образовательных технологий. Минпросвещения предлагается наделить полномочиями по утверждению порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере общего и среднего профессионального образования, а Минобрнауки - в сфере высшего образования.

"Принятие законопроекта потребует корректировки подзаконных нормативных правовых актов в части регламентации роли и обязанностей педагогических работников, определения перечня преподаваемых в таком формате предметов, выполнения домашних заданий, продолжительности урока, проведения итоговой аттестации", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Запрет продажи "веселящего газа" физлицам

Госдума также намерена рассмотреть в первом чтении депутатский законопроект, направленный на недопущение использования физлицами так называемого веселящего газа (закиси азота) для изменения состояния организма человека, не связанного с медицинской помощью.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов еще в 2018 году, однако в ноябре авторы инициативы подготовили новую редакцию. Согласно ей, предлагается запретить продажу закиси азота физлицам в целях, не связанных с медицинским вмешательством, а также запретить предпринимательскую деятельность, связанную с оборотом закиси азота.

Кроме того, проект предлагает запретить распространение информации о безвредности использования закиси азота для изменения состояния организма человека, а также рекламу химических веществ, не являющихся наркотическими средствами и психотропными веществами, в том числе и "веселящего газа". Порядок осуществления госконтроля за новыми требованиями предлагается возложить на кабмин.

Вместе с этим депутаты планируют рассмотреть в первом чтении сопутствующий законопроект о дополнении Кодекса об административных правонарушениях отдельной статьей "Пропаганда закиси азота".

Пропаганда или незаконная реклама данного газа, согласно тексту, повлечет штраф для граждан от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. Во всех случаях, кроме санкций в отношении должностных лиц, предусмотрена конфискация рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления.

Помимо этого, законопроект позволяет в административном порядке приостановить деятельность ИП и юридических лиц на срок до 30 суток.

Склонение к употреблению наркотиков в интернете

В повестку также вошло первое чтение законопроекта о лишении свободы за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернета. Документ дополняет статью Уголовного кодекса РФ о наказании за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ новым квалифицирующим признаком - "с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет". За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Одновременно вводится повышенная ответственность за склонение к употреблению наркотических веществ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.