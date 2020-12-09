ВЦИОМ: из-за пандемии россияне стали реже целоваться и обниматься при встрече

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Поцелуи, объятия и рукопожатия стали менее популярны среди россиян в качестве приветствия из-за пандемии. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"В 2020 году в 1,5 раза снизилась доля россиян, приветствующих друзей и родных поцелуем (с 40% в 2019 г. до 27%). В прошлом году практически каждый второй россиянин сообщал, что с определенной периодичностью практикует поцелуи в качестве формы приветствия или выражения чувств к своим близким и знакомым. В 2020 году их доля снизилась до 36%", - говорится в результатах.

При этом в 2020 году вдвое выросла доля тех, кто никогда не целует друзей и родных в знак приветствия, чаще об этом заявляли мужчины (22% против 11% среди женщин).

Россияне также стали реже пожимать друг другу руку при встрече. Доля тех, кто это делает, упала с 50% до 38% в 2020 году. Реже стали практиковаться и объятия (доля упала с 55% до 42%). Согласно результатам опроса, при встрече с родственниками и друзьями россияне стали меньше улыбаться (с 41% до 34%) и кивать головой (с 23% до 17%). Но на привычку говорить приветственные слова пандемия не повлияла: в 2019 году тех, кто это делал, было 56%, в 2020 стало 57%. При встрече с деловыми партнерами в России стали реже приветствовать друг друга рукопожатием (54% против 39% в 2020 году) и улыбаться (46% против 27% в 2020 году), отмечают во ВЦИОМ.

Встречать словами (63% в случае друзей и знакомых, 72% при встрече с коллегами) или улыбкой (46% и 39% соответственно) друзей, знакомых и коллег в России предпочитают женщины. Мужчины чаще обмениваются рукопожатием: 72% в случае встречи со знакомым или другом, 71% при встрече с коллегой или деловым партнером.

Телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник", в котором приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет, проводился 28 ноября 2020 года.