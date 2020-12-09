"Россети Северный Кавказ" в этом году обновили 74 трансформаторных подстанции в КЧР

ЧЕРКЕССК, 9 декабря. /ТАСС/. Энергетики установили новое оборудование на 74 трансформаторных подстанциях во всех районах Карачаево-Черкесии (КЧР) в этом году, сообщили журналистам в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" установили новое и обновили оборудование на 74 трансформаторных пунктах 10/0,4 кВ. Работы проведены во всех районах Карачаево-Черкесии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за год построены пять новых трансформаторных подстанции, заменены четыре силовых трансформатора, на 60 питающих центрах выполнена масштабная замена оборудования. В компании обратили внимание, что необходимость в таких работах обусловлена тем, что парк трансформаторов был установлен больше 50 лет назад, большая их часть требует замены или увеличения мощности.

"Ежегодно мы фиксируем рост нагрузки на распределительные сети 10/0,4 кВ, что требует заблаговременного принятия организационно-технических мер для качественного электроснабжения потребителей. Только в прошлом году мы обновили более 40 силовых трансформаторов, в этом году реализовали мероприятия по замене оборудования на 74 трансформаторных пунктах. Эти работы проводятся поэтапно уже несколько лет и будут продолжены в последующие годы", - цитирует пресс-служба директора филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" Александра Лысенко.

Ранее в компании сообщили, что "Россети Северный Кавказ" до 2022 года направит на реконструкцию сетевой инфраструктуры Карачаево-Черкесии 1,2 млрд рублей. Запланированы работы на основных питающих центрах республики. В 2019 году компания вложила в инвестиционную программу филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" 288,9 млн рублей.

Средства были направлены на строительство и ввод в эксплуатацию почти 75 км воздушных линий электропередачи 10/0,4 кВ, в том числе в рамках выполнения заявок на подключение новых потребителей к сетям энергокомпании. Суммарная мощность всех присоединенных к электричеству за прошлый год объектов в Карачаево-Черкесии в 2,7 раза превысила показатели предыдущего года. В течение 2019 года к электрическим сетям было подключено 1 062 новых объекта суммарной мощностью 52,6 МВт.