С 1 января запрет на курение в больницах и вузах вводится в противопожарные правила

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Запрет на курение в больницах, вузах, колледжах, техникумах, школах, поликлиниках, а также на объектах транспорта введен в правила противопожарного режима в РФ, которые вступают в действие с 1 января 2021 года. Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

В действующей редакции правил противопожарного режима запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах защиты торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на производствах всех видов взрывчатых веществ, на пожаро- и взрывоопасных участках. С 1 января 2021 года к таким объектам добавляются объекты здравоохранения, образования и транспорта. В правилах уточняется, что исключение составляют места, специально отведенные для курения в соответствии с законодательством РФ. "Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения, - говорится в правилах.

В настоящее время запрет курения в больницах, поликлиниках, образовательных заведениях, аэропортах, на вокзалах и поездах закреплен в законе "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", за его нарушение грозит штраф от 500 до 1 500 рублей (ст. 6.24 КоАП). С 1 января за курение на таких объектах может грозить ответственность и по ст. 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"), которая предусматривает для граждан штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения - до 5 тыс. рублей.