Режиссеру Стивену Содербергу поручено продюсировать 93-ю церемонию вручения "Оскара"

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Американский режиссер Стивен Содерберг, известный по фантастическому боевику "Заражение" (Contagion, 2011), будет продюсировать очередную церемонию вручения кинопремии "Оскар". Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Американской академии киноискусств, присуждающей эту награду.

Помогать Содербергу будут канадский продюсер Джесси Коллинз и его американская коллега Стейси Шер. Все они ни разу не участвовали в постановке ежегодных вручений "Оскара", отмечает академия. "Предстоящая церемония представляет собой идеальный повод для инноваций и переосмысления тех возможностей, которые открывает это шоу. Наша команда мечты будет нести прямую ответственность за выполнение этих задач", - отметили руководители американской киноакадемии Дэвид Рубин и Доун Хадсон.

Содерберг известен постановкой таких картин, как "Эрин Брокович" (2000), "Траффик" (2000), "Одиннадцать друзей Оушена" (2001). Его боевик "Заражение" о международной организации врачей, которая пытается противостоять распространению смертельного вируса, признан самым популярным фильмом в марте на российских видеосервисах tvzavr, Megogo и Okko. Он был удостоен "Оскара" в 2001 году за режиссуру фильма "Траффик".

Академии пришлось из-за пандемии коронавируса перенести предстоящую 93-ю церемонию с 28 февраля на 25 апреля 2021 года. Претерпел изменения и график предстоящего оскаровского сезона. Отбор претендентов на престижную награду пройдет 1-5 февраля будущего года. Шорт-листы претендентов в ряде категорий будут опубликованы 9 февраля. Номинантов на премию объявят 15 марта 2021 года.