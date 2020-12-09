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Американская FireEye сообщила о кибератаке при поддержке иностранного государства

Как утверждает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, спонсором кибератаки якобы была Россия

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Американская компания FireEye, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что стала объектом кибератаки, спонсированной иностранным государством. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте компании, штаб-квартира которой расположена в штате Калифорния.

"Мы недавно подверглись нападению со стороны очень изощренного игрока, дисциплина, операционные меры безопасности и техника которого убедили нас в том, что эту атаку спонсировало государство. Нашим главным приоритетом является упрочение безопасности наших клиентов и всего сообщества в целом. Мы надеемся, что обнародование деталей нашего расследования позволит сообществу стать более подготовленным к противодействию и отражению кибератак", - отметил глава FireEye Кевин Мандиа.

Он напомнил, что занимается вопросами безопасности в киберпространстве 25 лет. С его точки зрения, исполнители диверсии обладают "высококлассными наступательными возможностями" и отличаются от авторов десятков тысяч кибератак, выявленных FireEye за предыдущие годы. По словам главы компании, в данном случае нападавшие специально приспособили свои технические возможности под FireEye, "применив методы противодействия ее инструментам обеспечения безопасности и следственной экспертизы". "Они использовали новую комбинацию различных техник, которая не была известна нам и нашим партнерам", - уточнил Мандиа.

FireEye продолжает расследование обстоятельств кибернападения во взаимодействии с Федеральным бюро расследований (ФБР) США и корпорацией Microsoft. ФБР и Microsoft, как говорится в сообщении, согласны с предварительными выводами калифорнийской компании, которая не только консультирует частные предприятия и ведомства федерального правительства США, но и разрабатывает собственное программное обеспечение, предназначенное для защиты от хакеров компьютеров и ящиков электронной почты. FireEye приняла более 300 контрмер в интересах своих клиентов после атаки.

Данная компания ранее привлекалась для расследования диверсий хакеров против сети универсамов Target, банка JP Morgan Chase, кинокомпании Sony Pictures и страховой Anthem. Как утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, спонсором кибератаки на FireEye якобы была Россия.

США периодически обвиняют Россию в различного рода кибервмешательствах. Москва ранее неоднократно отвергала обвинения США и других западных стран в организации кибератак. Кроме того, Вашингтону предлагалось наладить диалог по кибербезопасности.

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