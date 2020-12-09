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Бразилия сообщила о первом случае заражения смертельно опасным грибком Candida auris

Медорганизациям страны выдана рекомендация по усилению профилактики и контроля за распространением грибка

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 декабря. /ТАСС/. Cлучай заражения человека смертельно опасным грибком Candida auris впервые выявлен в Бразилии. Об этом сообщило во вторник Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa).

Как уточняется, микроорганизм обнаружен у пациента отделения интенсивной терапии одной из больниц северо-восточного штата Баия. "Проводятся исследование его фенотипа для определения чувствительности микроорганизма", - говорится в сообщении на сайте органа. Медорганизациям страны выдана рекомендация по усилению профилактики и контроля за распространением грибка.

Грибок Candida auris был впервые определен в качестве возбудителя заболевания у человека в 2009 году в Японии. Некоторые его штаммы являются устойчивыми ко всем трем основным классам противогрибковых препаратов, а его точное определение возможно только с помощью специальных лабораторных методов. Первый случай заражения Candida auris в Латинской Америке был выявлен в 2012 году в Венесуэле. Тогда возбудитель заболевания был выявлен сразу у 18 пациентов больницы в Маракайбо, 13 из которых были детьми.

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