Эксперт Роспотребнадзора рекомендовал на праздниках не ездить на общественном транспорте

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россиянам во время новогодних праздников следует воздержаться от посещения торговых центров и поездок на общественном транспорте. Об этом сообщил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Постарайтесь воздержаться от посещения торговых центров и других закрытых помещений, где возможно инфицирование, поездок общественным транспортом. Зато полезно гулять на свежем воздухе", - сказал он.

Горелов добавил, что в этом году праздники лучше провести дома и избегать больших компаний и массовых мероприятий. Он напомнил, что при появлении симптомов ОРВИ и плохом самочувствии нужно остаться дома и вызвать врача.

Прогнозы

Взрывной рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России не отмечается, поэтому оснований для пессимистических прогнозов дальнейшей ситуации с коронавирусом нет. В ближайшие недели скорее всего начнется ее стабилизация, сообщил эксперт.

"Несмотря на то, что развитие эпидемического процесса продолжается, об этом свидетельствует наличие пиковых значений, оснований для пессимистических прогнозов все же нет. Поскольку нет экспоненциального роста случаев новой коронавирусной инфекции, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины", - сказал Горелов.

Горелов отметил, что подъем заболеваемости в осенне-зимний период был ожидаем, поскольку погодные факторы усугубляют эпидемический процесс. "Но мы рассчитываем, что при соблюдении всех рекомендованных мер, возможно, в ближайшие недели начнется постепенный этап стабилизации", - подчеркнул он.

Эксперт также пояснил, что из-за увеличения количества проводимых тестов на коронавирус, будет расти количество новых выявленных случаев. Это будет отражаться и на общей статистике заболевших.

Новый год

Вместе с тем, как отметил Горелов, если россияне будут нарушать рекомендации и правила профилактики коронавируса во время новогодних праздников, после их окончания возможен новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Здесь возможны два варианта развития событий. Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям", - сказал он.

В таком случае, по словам Горелова, будут случаться волнообразные пики и повышение заболеваемости. Поэтому дальнейшее развитие ситуации зависит от социальной активности граждан или же от ее отсутствия.

О ситуации с коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 67,6 млн человек, более 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 515 009 случаев заражения, выздоровели 1 981 526 человек, умерли 44 159. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.