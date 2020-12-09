Ларга из Приморского океанариума вернулась "домой" после полугодовой миграции

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря. /ТАСС/. Ларга по кличке Дульсинея, живущая в открытом вольерном комплексе Приморского океанариума, вернулась в вольер после полугодового отсутствия, сообщает в среду пресс-служба океанариума. Как полагают специалисты, она в это время мигрировала по Тихому Океану.

"После полугодового отсутствия одна из шести ларг Приморского океанариума Дульсинея вернулась домой. Странствовала Дуся с мая по конец ноября. Так как эти даты совпадают со сроками сезонной миграции тюленей, Игорь Катин - научный руководитель лаборатории морских млекопитающих Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН [в который входи океанариум], главный специалист центра коллективного пользования "Приморский океанариум" - полагает, что Дуся вместе с основной частью ларг залива Петра Великого совершила большое путешествие", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, эти тюлени живут и изучаются в открытом вольерном комплексе в естественных условиях. Они участвуют в программах изучения сенсорных систем морских млекопитающих и их передвижение никто не ограничивает. Вернувшись, Дульсинея узнала всех членов своей группы ларг и работавших с ними людей. Тюлень сразу же включился в тренировку.

"Конечно, подтвердить мы этого не можем, но я уверен, что Дульсинея была именно в сезонной миграции. Большая часть тюленей залива в теплое время года уходит на Север, добираясь до Амурского лимана или на юг, к Пусану, на месте остается в лучшем случае 20% популяции, и именно сейчас мигранты возвращаются на зиму туда, где родились. Возможно, что Дуся как раз из мигрантов и природа взяла свое", - приводятся в сообщении слова Катина.

После возвращения Дульсинея себя чувствует хорошо, проблем со здоровьем у нее нет, за исключением веса. На первом взвешивании он составлял всего 67 кг, тогда как в это же время в прошлом году она весила 97 кг. Летом у ларг происходит интенсивный набор веса для зимования, но Дульсинея по какой-то причине вес набрать не смогла. Животному сразу назначили высококалорийную диету.