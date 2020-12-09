Документальная картина о сборной России по футболу слепых выйдет в онлайн-кинопрокат

ЯКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Документальная картина "Бой" о паралимпийской сборной России по футболу слепых молодого кинорежиссера Максима Арбугаева выйдет в онлайн-кинопрокат в 2021 году, сообщил ТАСС кинодокументалист.

"Бой" - это документальный фильм о паралимпийской сборной России по футболу слепых, которая готовится к важнейшему в их жизни событию - Чемпионату Европы. В ходе подготовки к чемпионату, главный тренер и игроки сталкиваются с серьезными препятствиями, которые ставят исполнение их мечты под угрозу.

"Весной мы планировали кинотеатральный прокат, однако помешала пандемия. Фильм после новогодних праздников на нескольких основных онлайн-платформах России, о чем достигнуты договоренности. Ведем переговоры и о зарубежном кинопрокате", - сказал Арбугаев.

"Бой" - дипломный проект режиссера во ВГИКе в мастерской Сергея Мирошниченко. "Это моя первая самостоятельная полнометражная картина. До этого был документальный фильм "Генезис 2.0" о сборщиках бивней мамонта и исследователях вымерших животных, снятый совместно с швейцарским документалистом Кристианом Фраем. Так как я родился и вырос в Якутии, мне интересно снимать родные просторы и рассказывать о людях, которые живут в суровых условиях Арктики. Однако мне близка и тема спорта, ведь я 15 лет посвятил, профессионально играл в хоккей", - рассказал режиссер.

Арбугаев упоминает, что ему было важно передать в этом фильме в первую очередь истории про спортсменов. "Это кино не про людей с ограниченными возможностями, а про людей с неограниченной верой в себя, верой в то, что они делают. Это кино о команде, сплоченности, судьбе игроков, тренеров, уникальных и сильных духом людях", - отметил режиссер.

В начале декабря картина стала победителем в номинации "Лучший документальный фильм" Национальной молодежной кинопремии, организованной Роскультцентром. В 2019 году фильм завоевал главную награду Guirlande d’Honneur в номинации "Sport&Disability" Международного кинофестиваля спортивного кино и телевидения в Милане.