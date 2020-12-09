Малооблачная погода, гололедица и до 6 градусов мороза ожидаются в Москве 9 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Малооблачная погода, местами гололедица и до минус шести градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит четыре-шесть градусов мороза. В ночь на четверг она может опуститься до минус 11 градусов.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 766 мм ртутного столба. В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус четыре-девять градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 14 градусов.