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Познер назвал основные причины негативного отношения россиян к демократии

По мнению журналиста, это неграмотность, зависть и комплекс неполноценности
Владимир Познер Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Владимир Познер
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Неграмотность, зависть и комплекс неполноценности являются основными причинами отрицательного отношения многих российских граждан к демократии. Об этом написал журналист Владимир Познер во вторник на своем сайте.

"Отношение многих в России к таким понятиям, как либерализм и демократия, объясняется целым рядом факторов, в частности неграмотностью - ведь если спросить у этих людей, что такое либерализм, - они не смогут ответить. Точно так же они не смогут объяснить, что такое демократия", - сказал журналист.

В то же время, как отметил Познер, многие граждане РФ считают, что у людей должны быть равные права, а школы и здравоохранение должно быть доступно всем. 

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РоссияПознер, Владимир Владимирович
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