Почти 4 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю

ЖЕНЕВА, 9 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на 4 млн, что несколько больше, чем за предыдущие семь дней. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 73 тыс., что также превышает показатели предшествующей недели, сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным ВОЗ, с 30 ноября по 6 декабря в мире были зарегистрированы 3 970 427 случаев инфицирования и 73 396 смертей. За предшествующие семь дней (с 23 по 29 ноября) были выявлены 3 935 330 новых заболевших и 69 916 летальных исходов.

Почти половина всех заболевших за неделю приходится на Северную и Южную Америку. В Европе заболеваемость остается высокой, а смертность снижается вторую неделю подряд.

В Северной и Южной Америке за неделю было зарегистрировано более 1,84 млн новых случаев заражения и более 28 тыс. умерших. В Старом Свете число заразившихся выросло более чем на 1,45 млн, умерли более 19 тыс. человек. В Юго-Восточной Азии заразились более 332 тыс. человек, а число летальных исходов за семь дней превысило 5 тыс.

В США число заразившихся увеличилось более чем на 1,25 млн. Далее следуют Бразилия (более 295 тыс. новых случаев инфицирования), Индия (более 251 тыс.), Россия (более 191 тыс.), Италия (более 145 тыс.), Германия (более 128 тыс.), Великобритания (более 100 тыс.), Иран (более 93 тыс.), Украина (более 90 тыс.) и Польша (более 80 тыс.).