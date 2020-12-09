СМИ: китайские НИИ заключили на форуме в Санья ряд важных соглашений о научных кадрах

ХАЙКОУ, 9 декабря. /ТАСС/. Представители руководства нескольких научно-исследовательских институтов КНР в ходе форума трансграничных инноваций, состоявшегося на Хайнане в городе Санья, подписали ряд соглашений о научных специалистах и эффективном перераспределении ресурсов в аграрном секторе. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, участники конференции договорились создать центр по развитию кадрового потенциала Хайнаньского порта свободной торговли, международную платформу по оптимизации биоресурсов, продвигать сотрудничество в ряде перспективных направлений современного тропического сельского хозяйства. Кроме того, в ходе мероприятия Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая объявило об открытии на Хайнане пяти научно-исследовательских объектов национального уровня, где будут работать специалисты с высшей ученой степенью.

Как уточнили местные власти, благодаря подписанным соглашениям ускорится формирование "интегрированной структуры с вовлечением правительственных учреждений, коммерческих, финансовых и общественных организаций", позволяющей интенсивно использовать биологические ресурсы. Ожидается, что это поможет наметить новые важные направления для сотрудничества, которое будет осуществляться при активном участии иностранных партнеров.

Форум "Трансграничные инновации ради формирования Хайнаньского порта свободной торговли" был организован Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, администрацией провинции и мэрией Санья при взаимодействии с пекинским Университетом Цинхуа, управлением по развитию кадрового потенциала Хайнаня. Одна из главных целей проведения этой конференции - стимулировать межведомственное и междисциплинарное взаимодействие, устранить сдерживающие факторы. В мероприятии приняли участие представители более 200 научно-исследовательских организаций, предприятий и вузов.