Власти Пензенской области выделят в 2021 году субсидии на поддержку внутреннего туризма

ПЕНЗА, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Пензенской области планируют субсидировать мероприятия по развитию внутреннего туризма в районах региона. На эту цель в 2021 году рассчитывают выделить 2 млн рублей, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

"Министерство культуры и туризма Пензенской области запланировало на 2021 год конкурсный отбор на предоставление субсидий муниципалитетам на развитие внутреннего туризма. На эти цели планируется выделить из бюджета региона 2 млн рублей", - пояснил собеседник агентства.

В частности, власти планируют поддержать инвестпроекты по созданию фольклорных деревень, центров ремесел, усадеб, турбаз и комплексов. "Мы также планируем перевести фильмы из цикла "Добро пожаловать в Пензенскую область" на английский, немецкий и китайский языки", - добавил Ягов.

В 2021 году в регионе планируют провести крупные культурные мероприятия, посвященные 180-летию со дня рождения историка Василия Ключевского и 210-летию со дня рождения литературного критика Виссариона Белинского.

"В марте 2021 года впервые планируем провести открытый фестиваль классической музыки Bach-mozart fest, его арт-директором выступит выдающийся российский виолончелист, органист, Заслуженный артист России Александр Князев", - добавил Ягов.

В 2021 году также запланировано, что в полном объеме будет работать Губернский центр культурного развития, где пройдет первый межрегиональный детско-юношеский фестиваль национальных культур "Веретено".