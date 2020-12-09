Хабаровский край попросил Минприроды включить в нацпроект пруды с опасными отходами

ХАБАРОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края обратились в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой включить очистку прудов-накопителей опасных отходов Хабаровского нефтеперерабатывающего завода в нацпроект "Экология", сообщил в среду ТАСС первый замминистра природных ресурсов Хабаровского края Андрей Стрельников.

"Складирование кислых гудронов в прудах-накопителях - это результат работы Хабаровского нефтеперерабатывающего завода с 1965 по 1985 годы. Отстойники находятся в 4 км от села Заозерное Хабаровского района. Завод позже был приватизирован, а пруды остались бесхозными. Направили в Минприроды предложения о включении мероприятий по рекультивации прудов в проект "Чистая страна" нацпроекта "Экология", - сказал Стрельников.

Он отметил, что кислые гудроны относятся к отходам второго класса опасности, их необходимо убрать. "Площадь опасного воздействия - около 6 тыс. кв. м. Отходы ухудшают качество окружающей среды, что влияет на население близлежащих сел - это примерно 3,5 тыс. человек", - добавил первый замминистра.

В 2016 году часть этих отходов была собрана и вывезена на полигон опасных отходов за пределами региона за счет федеральной субсидии. Всего вывезли порядка 9,4 тыс. т гудрона, однако в процессе проведения работ оказалось, что отходов там гораздо больше. Собрать необходимо еще около 10 тыс. т. Средства на проектную документацию пока ищут, сами работы предполагается провести за счет нацпроекта.

Ранее в региональном Минприроды ТАСС сообщали, что в нацпроект хотят включить мероприятия по ликвидации земельного участка хлорного цеха бывшего целлюлозно-картонного комбината, расположенного в Амурске. В регионе также собираются ликвидировать шламонакопитель борогипса бывшего Комсомольского сернокислотного завода и рекультивировать несколько свалок.

Национальный проект "Экология" - один из инициированных президентом РФ Владимиром Путиным национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Он нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, сохранение биоразнообразия.