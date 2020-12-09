В Калифорнии задержали 158 участников подпольной вечеринки

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Почти 160 человек были задержаны в штате Калифорния за нарушение норм обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, введенных в связи с пандемией. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте полиции округа Лос-Анджелес.

Органы правопорядка изложили результаты операции, проведенной 5 декабря в Палмдейле (штат Калифорния). В одном из вакантных домов была организована "массовая подпольная вечеринка", подобные мероприятия "зачастую сопровождаются приемом наркотиков, продажей несовершеннолетним алкогольных напитков, проституцией и насилием", уточнила полиция. Были задержаны 158 человек, включая 35 подростков.

Шериф округа Алекс Вильянуэва рекомендовал властям Калифорнии и Лос-Анджелеса ужесточить надзор за подпольными вечеринками, на которые приходится основная часть заражений новым коронавирусом. Шеф полиции также считает необходимым пересмотреть решение о постепенном возобновлении работы ресторанов.

На прошлой неделе мэр Эрик Гарсетти предупредил, что суточное количество новых случаев заражения коронавирусом в городе Лос-Анджелес приближается к беспрецедентно высокому уровню - 10 тыс. В одноименном округе 4 декабря было подтверждено 8 860 случаев заражения коронавирусом, 2 668 человек помещены в больницы. Власти рекомендовали населению воздержаться от поездок во время предстоящих рождественских праздников и не выходить из дома.

Власти Сан-Франциско и пяти округов Калифорнии запретили населению с 6 декабря по 4 января покидать свои дома без крайней необходимости.