Минпросвещения заявило, что в РФ на карантине из-за коронавируса находится свыше 100 школ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Свыше 100 школ закрыты в России на карантин из-за коронавируса, что составляет 0,25% от их общего числа, свидетельствует инфографика Минпросвещения, размещенная в среду в Telegram -канале министерства "Большая перемена".

"В 101 школе в 32 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - следует из материалов.

Отмечается, что 7 декабря на карантине находилось 0,23% школ, на прошлой неделе этот показатель не превышал 0,2%.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 67,6 млн человек, более 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 515 009 случаев заражения, выздоровели 1 981 526 человек, умерли 44 159. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.