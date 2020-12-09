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Пандемия COVID-19

Кафе Петербурга проверили на соблюдение ограничений из-за коронавируса

Нарушения выявили в трех ресторанах в центре города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления и полиции Санкт-Петербурга в ночь на 9 декабря проверили кафе на соблюдение антикоронавирусных ограничений. В ходе проверки в Центральном районе города были выявлены нарушители, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Петербургу.

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Ранее власти города объявили о временном ограничении работы кафе, ресторанов, музеев, театров и организации концертов в период с 30 декабря по 10 января. Речь идет в том числе о полном запрете деятельности ресторанов и кафе с 30 декабря по 3 января, а также запрете на их работу с 19:00 до 06:00 с 4 по 10 января. После публикации соответствующего постановления несколько десятков ресторанов, баров и кальянных города создали "Карту сопротивления", на которой отметили свое местонахождение и заявили, что продолжат работу в штатном режиме, несмотря на ограничения.

"В трех предприятиях общественного питания, расположенных на территории Центрального района, в период введенных постановлением правительства Санкт-Петербурга № 121 от 13.03.2020 ограничительных мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе проверки из заведений были изъяты документация, электронные носители информации и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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