В Москве участились случаи продажи поддельных справок об отсутствии коронавируса

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Москвы усилила мониторинг сайтов, где торгуют поддельными справками об отрицательном тесте на коронавирус, из-за участившихся случаев продажи таких бумаг. Об этом сообщил ТАСС в среду и. о. начальника управления столичной прокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства Дмитрий Романов.

"Спрос на получение гражданами медицинских справок об отсутствии коронавирусной инфекции растет. С весны 2020 года в сети "Интернет" появились незаконные схемы по продаже подложных справок об отсутствии COVID-19, осенью случаи продажи поддельных справок участились. В основном предлагаются поддельные справки об отсутствии коронавирусной инфекции с отрицательным результатом ПЦР-теста", - сказал Романов.

По его словам, прокуратура постоянно занимается мониторингом СМИ и интернета и предупреждает горожан об уголовной ответственности за использование поддельных справок. Надзорное ведомство вместе с полицейскими разработало алгоритм действий по выявлению ресурсов, торгующих фальшивками, в который входят, в частности, "контрольные закупки", отметил собеседник агентства.

"В настоящее время возбуждено пять уголовных дел, порядка десяти фактов еще проверяется. Поскольку незаконные предложения о продаже справок размещены в сети "Интернет", прокуратурой Москвы приняты меры к блокировке пяти сайтов и признании информации, содержащейся на них, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", - добавил Романов.

Стоимость подделки

Представитель прокуратуры отметил, что злоумышленники предлагают купить справки, в том числе от имени официально аккредитованных лабораторий, круглосуточно, с доставкой в день обращения, без каких-либо анализов и обследования. При этом выгода от них неочевидна: по словам Романова, в среднем стоимость фальшивки составляет 1-2,5 тыс. рублей, а в некоторых случаях - до 4-5 тыс., что соответствует средней цене обычного анализа на коронавирус.

"По внешнему виду поддельные справки схожи с легальными, для проверки их подлинности назначается экспертиза либо запрашивается соответствующая информация в медицинском учреждении, от лица которого справка якобы выдана. Покупая справку об отсутствии вирусного заболевания без посещения медицинского учреждения и сдачи анализов, гражданин должен понимать, что приобретает фальшивку, а предъявляя ее в подтверждение состояния своего здоровья, - [что] незаконно использует поддельный документ", - сказал Романов.

Собеседник агентства напомнил, что за изготовление, сбыт и использование подложных документов предполагается административная или уголовная ответственность (ст. 19.23 КоАП РФ, ст. 327 УК РФ). "В зависимости от вида ответственности может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от 30 тыс. рублей либо лишения свободы. Если в результате нарушения санитарно-эпидемиологических правил наступила смерть человека, то виновному может грозить наказание до пяти лет лишения свободы (ст. 236 УК РФ)", - добавил он.

Фиктивные анализы

Романов рассказал, что прокуратура выявила и другую проблему, связанную с тестированием москвичей на коронавирус: желающим пройти исследование в одной из частных клиник выдали справки без направления биоматериалов в лабораторию.

"То есть сотрудники клиники фактически обманули граждан, оплативших услугу. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Результаты его расследования контролируются", - заключил Романов.