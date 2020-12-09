На Черноморском побережье Краснодарского края планируют создать сеть марин

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Крупный инвестиционный проект по созданию на Черноморском побережье сети марин планируют реализовать в Краснодарском крае, сообщила ТАСС общественный представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) в регионе Екатерина Кодзасова.

"Автор проекта сети марин - Николай Гришин, представитель проектно-архитектурного бюро "Гор-проект". Сами марины уже спроектированы, имеется большой интерес со стороны иностранных инвесторов, буквально стоит очередь. Сейчас разрабатывается план конкретных мероприятий - дорожная карта. Для успешной реализации проекта требуется решение ряда законодательных вопросов", - сказала Кодзасова.

В 2020 году при поддержке АСИ на Кубани создали региональный клуб стратегических инициатив, в котором авторы проектов презентуют свои идеи экспертному сообществу и представителям властей. Как рассказала ТАСС Кодзасова, в ходе одного из заседаний клуба был презентован и проект создания сети марин.

Стоянка для яхты - на родине

По словам Кодзасовой, создана рабочая группа по реализации проекта, прорабатываются вопросы пересечения границы в море, резервации территорий под строительство сети марин, ведется анализ необходимости модернизации краевой законодательной базы. Она добавила, что развитие прибрежных территорий Краснодарского края является одним из пунктов Стратегии развития региона до 2030 года. Развитие яхтенного туризма позволит повысить инвестиционную привлекательность края.

"В первую очередь марина - это стоянка для яхт. Россияне очень любят яхтенный туризм: в мире Россия и США лидируют по количеству яхтсменов. При этом в России яхты ставить фактически негде - полноценных марин нет, соответственно, владельцы ставят яхты на стоянку, например, в Турции, где марины расположены на побережье фактически на расстоянии километра друг от друга, платят за это достаточно крупные суммы. Было бы логично гражданину РФ ставить свою яхту в России", - рассказала Кодзасова.

Она отметила, что Краснодарский край является точкой отправления или транзитным регионом при совершении путешествий на яхтах. По ее словам, создание на Кубани сети марин будет способствовать появлению новых рабочих мест, увеличению площадей прибрежных территории за счет оборудования насыпных сооружений. Для небольших прибрежных населенных пунктов марина может стать единственным рекреационным объектом.

"Так как есть необходимость оборудования сопутствующей инфраструктуры, речь идет о государственно-частном партнерстве, когда две трети затрат инвестирует государство, треть - частный инвестор. Минимальная стоимость самой маленькой марины составляет порядка 24 млрд рублей, при этих составляющих возврат частных инвестиций происходит по прогнозам в течение четырех лет", - сообщила общественный представитель АСИ в Краснодарском крае.

Туризм, инвестиции и пандемия

При сопровождении АСИ в Краснодарском крае намерены реализовать еще один крупный инвестпроект - по созданию нового туристического кластера "Курджипский". Он вошел в топ-16 конкурса агентства по выбору лучших туристических проектов, ориентированных на развитие внутреннего туризма.

"Это более 65 тыс. га земли под застройку, 25 рекреационных объектов. Для региона это огромная территория, с помощью которой возможно перенаправить туристический поток с побережья в горную местность. При поддержке агентства проект полностью сформирован, пройден акселератор, теперь прорабатывается возможность реализации проекта", - сообщила Кодзасова.

Также, по словам Кодзасовой, в Краснодарском крае при содействии АСИ планируется развивать новые направления туризма, в частности, промышленный. "В 2020 году АСИ создало методологию промышленного туризма: промышленные территории имеют прекрасный туристический потенциал. На территории региона должны быть выбраны объекты, которые могут быть интересны туристам и инвесторам. Такой маркетинг - часть инвестиционной политики, министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края уже имеет возможность использования методологии для ее внедрения", - сообщила собеседница агентства.

Кодзасова добавила, что Кубань имеет высокий инвестиционный потенциал, находится на шестом месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, подготовленном АСИ. Она обратила внимание, что даже в условиях пандемии в 2020 году на Кубани начали реализацию нового крупного инвестпроекта - строительства логистического центра Wildberries. По ее словам, в Краснодарском крае широкий спектр мер господдержки, направленных на реализацию собственных проектов: региональные фонды микрофинансирования и промышленности имеют самую высокую капитализацию в России.

АСИ представлено в Краснодарском крае с 2011 года, основными направлениями деятельности является развитие в регионе туризма, экономики, социальной сферы, цифровизации, образования, молодежного предпринимательства. В апреле 2020 года на Кубани появился свой общественный представитель АСИ, за текущий год открылись два городских пространства для презентации стратегических идей "Точки кипения" на базе Кубанского государственного университета и центра молодежных инициатив. В планах - открытие в Краснодарском крае специализированного ресурсного центра по подбору персонала в соответствии с запросами от работодателей и инвесторов по востребованным компетенциям. Также на базе Кубанского государственного технологического университета в Краснодаре планируется открыть третью "Точку кипения".