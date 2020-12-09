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Поправки в закон "О полиции". Что изменится в работе сотрудников органов правопорядка?

Госдума 8 декабря в первом чтении приняла резонансный законопроект, расширяющий полномочия полиции. Документ позволяет правоохранителям в определенных условиях не представляться, вскрывать автомобили и дополняет основания для проникновения в дома и квартиры. Рассказываем, при каких обстоятельствах это возможно и что еще предлагают изменить в этом законе.  

Когда полицейским можно не представляться и не показывать удостоверение?

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Сотрудник полиции в обычных случаях по-прежнему должен назвать должность, звание, фамилию, предъявить удостоверение и сообщить причину и цель обращения. 

Проект закона предлагает разрешить полицейскому представляться уже после пресечения преступления, только если жизни полицейского или других граждан что-то угрожает, а также "при необходимости пресечения преступления или административного правонарушения либо преследования совершивших их лиц". 

 

Полицейским можно будет вскрыть любой автомобиль?

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Нет, в поправках есть только несколько оснований для этого:

  • спасение жизни и обеспечение безопасности граждан;
  • угроза общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС;
  • задержание подозреваемых или обвиняемых;
  • угроза теракта;
  • задержание граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление;
  • пресечение преступления;
  • применение мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения;
  • осмотр автомобиля или груза, если имеется подозрение, что там находятся без спецразрешения предметы, изъятые из гражданского оборота.

Если хозяин машины не присутствовал при этом, его должны проинформировать в срок не позднее 24 часов. Кроме того, полиция обязана обеспечить, чтобы посторонние не проникали в транспортное средство. 

Ответственность за вред, причиненный при вскрытии машины, если оно проведено по закону, полицейский не несет. 

 

Что изменится в отношении оцеплений?

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Сейчас правоохранителям разрешено блокировать участки местности. Законопроект дает право полиции оцеплять территории, жилые помещения, строения и другие объекты. 

В границах оцепления можно будет проводить досмотр граждан, их вещей, транспортных средств и грузов. Если гражданин отказывается, полицейские вправе не впускать или не выпускать его. 

Места проведения публичных и массовых мероприятий, согласно проекту, разрешено временно ограждать и "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными". 

Также на время их проведения можно осуществлять досмотр граждан и их личных вещей не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они "скрывают предметы хищения".  

При каких основаниях можно применить огнестрельное оружие?

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Сейчас полицейский имеет право стрелять, если задерживаемый приближается, сокращая названное ему расстояние, или касается его огнестрельного оружия. 

Поправки предлагают расширить перечень обстоятельств: когда задерживаемое лицо пытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".

 

Когда полиция может попасть в квартиру и проводить досмотр?

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Согласо действующему законодательству, одним из оснований проникновения в жилое помещение может стать "задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления".

Эту статью предлагается дополнить нормой о возможности проникновения полицейских в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

Также полицейским предлагают разрешить "осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях". 

 

 

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