Поправки в закон "О полиции". Что изменится в работе сотрудников органов правопорядка?

Нет, в поправках есть только несколько оснований для этого:

спасение жизни и обеспечение безопасности граждан;

угроза общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС;

задержание подозреваемых или обвиняемых;

угроза теракта;

задержание граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление;

пресечение преступления;

применение мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения;

осмотр автомобиля или груза, если имеется подозрение, что там находятся без спецразрешения предметы, изъятые из гражданского оборота.

Если хозяин машины не присутствовал при этом, его должны проинформировать в срок не позднее 24 часов. Кроме того, полиция обязана обеспечить, чтобы посторонние не проникали в транспортное средство.

Ответственность за вред, причиненный при вскрытии машины, если оно проведено по закону, полицейский не несет.