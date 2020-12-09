Поправки в закон "О полиции". Что изменится в работе сотрудников органов правопорядка?

Госдума 8 декабря в первом чтении приняла резонансный законопроект, расширяющий полномочия полиции. Документ позволяет правоохранителям в определенных условиях не представляться, вскрывать автомобили и дополняет основания для проникновения в дома и квартиры. Рассказываем, при каких обстоятельствах это возможно и что еще предлагают изменить в этом законе.
Когда полицейским можно не представляться и не показывать удостоверение?
Сотрудник полиции в обычных случаях по-прежнему должен назвать должность, звание, фамилию, предъявить удостоверение и сообщить причину и цель обращения.
Проект закона предлагает разрешить полицейскому представляться уже после пресечения преступления, только если жизни полицейского или других граждан что-то угрожает, а также "при необходимости пресечения преступления или административного правонарушения либо преследования совершивших их лиц".
Полицейским можно будет вскрыть любой автомобиль?
Нет, в поправках есть только несколько оснований для этого:
- спасение жизни и обеспечение безопасности граждан;
- угроза общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС;
- задержание подозреваемых или обвиняемых;
- угроза теракта;
- задержание граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление;
- пресечение преступления;
- применение мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения;
- осмотр автомобиля или груза, если имеется подозрение, что там находятся без спецразрешения предметы, изъятые из гражданского оборота.
Если хозяин машины не присутствовал при этом, его должны проинформировать в срок не позднее 24 часов. Кроме того, полиция обязана обеспечить, чтобы посторонние не проникали в транспортное средство.
Ответственность за вред, причиненный при вскрытии машины, если оно проведено по закону, полицейский не несет.
Что изменится в отношении оцеплений?
Сейчас правоохранителям разрешено блокировать участки местности. Законопроект дает право полиции оцеплять территории, жилые помещения, строения и другие объекты.
В границах оцепления можно будет проводить досмотр граждан, их вещей, транспортных средств и грузов. Если гражданин отказывается, полицейские вправе не впускать или не выпускать его.
Места проведения публичных и массовых мероприятий, согласно проекту, разрешено временно ограждать и "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными".
Также на время их проведения можно осуществлять досмотр граждан и их личных вещей не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они "скрывают предметы хищения".
При каких основаниях можно применить огнестрельное оружие?
Сейчас полицейский имеет право стрелять, если задерживаемый приближается, сокращая названное ему расстояние, или касается его огнестрельного оружия.
Поправки предлагают расширить перечень обстоятельств: когда задерживаемое лицо пытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".
Когда полиция может попасть в квартиру и проводить досмотр?
Согласо действующему законодательству, одним из оснований проникновения в жилое помещение может стать "задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления".
Эту статью предлагается дополнить нормой о возможности проникновения полицейских в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.
Также полицейским предлагают разрешить "осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях".