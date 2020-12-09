Шойгу заявил, что более 8,5 тыс. военных уже получили вакцину от коронавируса

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 8,5 тыс. военнослужащих российских вооруженных сил уже получили вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду на совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В настоящее время вакцинированы более 8,5 тыс. военнослужащих. В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить еще до 100 тыс. доз вакцины", - сказал он.

Министр уточнил, что всего на данный момент было получено 14,5 тыс. доз вакцины, которые были распределены в военные округа, Северный флот и центральный аппарат Министерства обороны РФ. Для проведения вакцинации было сформировано более 300 бригад медиков.

Шойгу также отметил, что с апреля этого года в 8 раз было увеличено количество ПЦР-лабораторий для оперативного выявления коронавирусной инфекции. В войсках ежесуточно проводится около 6 тыс. тестов на коронавирус. "Таким образом, достигаем более 100% обследований в сутки. Время получения результатов исследований сокращено с двух суток до 4-6 часов", - сказал глава Минобороны РФ.

Эвакуация пациентов

Шойгу также сообщил, что Минобороны РФ задействовало более 800 реанимобилей, 18 вертолетов и 9 самолетов с медицинскими модулями для эвакуации больных с коронавирусной инфекцией.

"Санитарной авиацией Минобороны выполнен 191 рейс, эвакуировано 630 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии", - сказал он.

По его оценке, "во время пандемии свою эффективность показала телемедицина, количество удаленных консультаций военных медиков увеличилось в 5 раз".

Министр сообщил, что на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" развернут временный центр на 1 420 мест, где работают 673 медицинских специалиста Минобороны. Военными медиками там оказана помощь более 2,7 тыс. пациентов.