Документы на вакцину "Эпиваккорона" передали в ВОЗ для ознакомления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Документы на вакцину против коронавируса "Эпиваккорона", разработанную новосибирским научным центром "Вектор", были переданы для ознакомления во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"8 декабря, буквально вчера, во Всемирную организацию здравоохранения были направлены документы на еще одну вакцину российскую - это вакцина "Эпиваккорона", и мы ждем решения Всемирной организации здравоохранения", - сказала она, выступая на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Попова также сообщила, что около тысячи добровольцев получили первый компонент вакцины против коронавируса "Эпиваккорона" в рамках пострегистрационных испытаний, жалоб на самочувствие у них нет.

"На сегодняшний день около 1 000 человек в рамках клинических пострегистрационных исследований вакцину уже получили. Все исследования проходят хорошо, все добровольцы чувствуют себя прекрасно, без каких-либо осложнений, без каких-либо дополнительных лишних ощущений", - сказала она.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на добровольцах старше 60 лет на 150 добровольцах и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.