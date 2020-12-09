Правительство внесло в Думу законопроект об уточнении порядка ведомственной охраны

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исключении использования ведомственной охраны на объектах, которые не отнесены к сфере ведения соответствующих федеральных органов исполнительной власти или организаций. Документ размещен в среду в думской электронной базе данных.

"Уточняется категория охраняемых ведомственной охраной объектов, а также устанавливается прямой запрет на охрану объектов, не включенных в утверждаемые в установленном порядке перечни охраняемых объектов", - говорится в пояснительной записке.

В кабмине отмечают, что действующая редакция закона "О ведомственной охране" "порождает предпосылки к тому, что подразделения ведомственной охраны ряда федеральных государственных органов и организаций, в большинстве своем являющиеся коммерческими организациями, преследуя цели извлечения прибыли, принимают под защиту объекты, не относящиеся к сфере ведения соответствующего федерального государственного органа или организации".

В связи с этим предлагается уточнить порядок деятельности ведомственной охраны, дополнив законодательство новым понятием "сфера ведения" для определения круга объектов, которые должны обеспечиваться защитой ведомственной охраной.