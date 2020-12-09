Александра Ширвиндта выписали из больницы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Художественного руководителя Московского академического театра сатиры, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, который в конце ноября вместе с супругой был госпитализирован с коронавирусом, выписали в среду. Об этом сообщил ТАСС директор Театра сатиры Мамед Агаев.

"Александра Анатольевича и его супругу выписали из больницы, они едут домой", - сказал Агаев.

Ранее Ширвиндт говорил ТАСС, что предполагает остаться в больнице минимум до 7 декабря. Позднее артист сказал, что они с женой задержатся в клинике, хотя чувствуют себя нормально.

О том, что Ширвиндт и его супруга госпитализированы с коронавирусом, Агаев сообщил ТАСС 25 ноября. Они находились в 52-й больнице. Агаев и сын артиста, телеведущий Михаил Ширвиндт ранее сообщали ТАСС, что у Александра Анатольевича и его жены легкая форма коронавируса, с которой обычно лечатся дома, но, учитывая их возраст, было решено "подстраховаться".

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Весной он отметил двойной юбилей - 50 лет в Театре сатиры и 20 лет на посту художественного руководителя.

Московский академический театр сатиры открыл сезон после снятия ограничений 15 сентября. Тогда Ширвиндт отмечал, что традиционный сбор труппы перед открытием сезона решили не проводить из-за коронавируса.