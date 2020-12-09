В ГД заявили, что изменения закона о СМИ должны касаться усиления гарантий для журналистов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Изменения, которые могут вноситься в закон о СМИ, должны быть предметными и касаться усиления правовых гарантий работы журналистов. Об этом в среду заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в ходе обсуждения на расширенном заседании комитета внесенных в нижнюю палату законопроектов о правилах работы журналистов на публичных акциях.

"Для Госдумы, для законодателя в целом вопросы гарантии работы СМИ, журналистов являются приоритетными. Мы хорошо понимаем, что именно обеспечение гарантированной свободы слова, то, что записано и закреплено в нашей конституции, это неотъемлемый фактор для развития демократического общества", - сказал он.

"Именно по этой причине мы очень бережно относимся к закону о средствах массовой информации, несмотря на то, что это один из старейших законов в нашей стране", - продолжил глава комитета, заметив, что многое из понятийного аппарата в нем устарело.

По словам депутата, каких-либо серьезных изменений закона о СМИ "быть не должно". "Эти изменения, если они и происходят, должны носить характер очень конкретный, очень предметный, очень точечный. В том числе это изменения, которые как раз направлены на усиление защиты правовых гарантий работы журналистов", - подчеркнул он.

Госдума на пленарном заседании в среду обсудит законопроект депутата Дмитрия Вяткина, устанавливающий дополнительные требования к работе журналистов при освещении публичных мероприятий.