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Эксперты назвали самые востребованные в России специальности и навыки

Из доклада, подготовленного Всемирным экономическим форумом совместно с образовательной платформой Coursera, следует, что на рынке труда высок спрос на специалистов по по искусственному интеллекту, машинному обучению, анализу и обработке данных

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению, анализу и обработке данных являются самыми востребованными на сегодняшний день в России. Это следует из доклада "Будущее рабочих мест", подготовленного Всемирным экономическим форумом совместно с образовательной платформой Coursera.

Есть высокий спрос также на специалистов по большим данным, разработчиков программного обеспечения и приложений, специалистов по работе с клиентами в оптовой торговле и на производстве.

Отмечается, что наиболее популярными на российском рынке являются навыки, связанные с машинным обучением, программированием на Python, Sql, Javascript.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе образовательной платформы, список востребованных специальностей и навыков составлен на основе данных 2 млн учащихся Coursera из России.

Также из доклада следует, что в будущем году 80,6% российских работодателей планирует кардинально повысить уровень цифровизации в связи с коронавирусом. "Для этого компании должны сосредоточиться на воплощении единой долгосрочной стратегии обучения для всех подразделений компании. Недавнее исследование [международной компании] IDC показывает, что внедрение обучения для всех сотрудников организации позволяет выйти на 746% окупаемости инвестиций за три года", - отметили в пресс-службе сервиса.

Кроме этого отмечен рост спроса на навыки в сфере бизнеса, технологий и науки о данных. Самыми популярными курсами в 2020 году среди сотрудников компаний со всего мира стали "Программирование для всех (начало работы с Python)" и "Введение в науку о данных с использованием Python" от Мичиганского университета, "Нейронные сети и глубокое обучение" и "ИИ для всех" от компании Deeplearning.ai, "Разработка программного обеспечения по методологии Agile" от университета Миннесоты. Список составлен на основе данных более 340 тыс. сотрудников организаций, обучающихся на Coursera.

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