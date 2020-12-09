В Совбезе предложили включить изучение кибербезопасности в школьные программы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности России предложили включить изучение кибербезопасности в школьные программы. Как сообщили в среду в пресс-службе аппарата СБ РФ, речь об этом шла на заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совбезе.

"Представители научной общественности высказались за необходимость включения в школьные образовательные программы и в образовательный процесс федеральных и национальных университетов страны элементов информационной безопасности", - говорится в сообщении.

Также было предложено повысить уровень межведомственного взаимодействия и механизмов координации совместной деятельности правоохранительных органов по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. "Обращено внимание на важность повышения устойчивости населения к преступлениям с использованием сети интернет, - отметили в СБ РФ. - Отдельный акцент сделан на необходимости совершенствования правовых, организационных и технических мер, направленных на обеспечение сохранности персональных данных, неправомерное распространение которых осуществляется не только преступниками, но и представителями негосударственных структур, наделенными правом доступа к информации частного характера".