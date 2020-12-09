Туроператоры заявили о массовом отказе туристов от поездок в Петербург на Новый год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Ограничения на новогодние праздники, введенные в Санкт-Петербурге в связи с пандемией, привели к массовым аннуляциям туров в город. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в среду.

"Ограничения привели к массовым аннуляциям туров в Санкт-Петербург. Для турбизнеса это серьезный удар. Многие туристы планировали посетить этот город", - сказал он.

Игнатьев отметил, что туристы сейчас перебронируют туры на Карелию, Ленинградскую область и Калининград. "Большинство турфирм возвращает стоимость поездки или делает перебронирование", - добавил он.

Новые меры противодействия COVID-19 введены в Петербурге. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января общепит будет принимать посетителей с 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос. С 30 декабря по 10 января закрыт доступ посетителей в музеи, на выставки и концерты, приостанавливается перевозка пассажиров автобусами по турмаршрутам.