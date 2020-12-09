У экс-замглавы ФСИН Максименко подозревают COVID-19

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Врачи взяли анализ на коронавирус у бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко, арестованного по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства. Об этом журналистам сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

"В СИЗО "Лефортово" мы посетили бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко. У него не очень хорошо со здоровьем, мы попросили, чтобы ему сделали тест на коронавирус. Очень хорошо, что в "Лефортово" такие тесты есть. Пять дней назад ему делали ПЦР, и результат был отрицательным. Надеюсь, что все обойдется и на этот раз", - сказала она.

По ее словам, недавно Максименко получил первую передачу - ему прислали сигареты, спички и печенье.

Бывший замглавы ФСИН был задержан 26 ноября. По версии следствия, в 2018 году он незаконно организовал заключение государственных контрактов на ремонт и строительство объектов ФСИН по ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)" между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу". По данным СК, у строительной организации не было кадровых и производственных ресурсов для исполнения госконтрактов. В результате, считают в СК, не было введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, не была исполнена ФЦП на сумму свыше 2,1 млрд рублей на 2018-2019 годы, а ущерб от действий Максименко превысил 189 млн рублей. Ему грозит до 10 лет колонии, вину он не признает.