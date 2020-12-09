Основателя проекта "Омбудсмен полиции" Воронцова выписали из больницы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова выписали из тюремной больницы "Матросской Тишины" и вернули в СИЗО-4, где он содержался до госпитализации. Об этом журналистам сообщила член Ответственной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

"Видели Владимира Воронцова, он недавно вернулся из больницы "Матросской Тишины", где ему провели обследование и выписали лекарства. Только когда он вернулся в СИЗО-4, оказалось, что необходимых ему лекарств нет. Два дня ушло на попытки получить их, потом их купили, но не в той дозировке. Другое лекарство тоже купили только одну треть от необходимого", - сказала она.

По словам Литвинович, следователь дал Воронцову разрешения на звонки. "Однако из-за отсутствия специалиста в СИЗО-4 Воронцову не удается позвонить: там перешли на нового оператора связи и систему пока не наладили", - отметила правозащитница.

В начале ноября сообщалось о госпитализации Воронцова из-за его хронических заболеваний.

Бывший сотрудник органов внутренних дел Владимир Воронцов обвиняется в вымогательстве по двум эпизодам, распространении порнографии в трех эпизодах, клевете и публичном оскорблении представителя власти. Свою вину он не признает. По версии следствия, в октябре 2017 года Воронцов вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тыс. рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив денег, он опубликовал снимки в одном из своих сообществ в социальной сети. В сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он распространил в соцсети интимные фотографии другого полицейского. В феврале, угрожая распространением фотографий интимного характера, он вымогал у сотрудника полиции 30 тыс. рублей. Кроме того, в созданном им сообществе Воронцов опубликовал записи, оскорбляющие сотрудников органов внутренних дел, а также материалы, содержащие заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство одного из адвокатов.