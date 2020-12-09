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Нападение на учителя в пригороде Парижа

СМИ: полиция задержала еще пять человек по делу об убийстве учителя во Франции

По данным радиостанции France Bleu, задержанные молодые люди подозреваются в том, что вступали в контакт с обвиняемым, в частности, вели с ним переписку

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Французская полиция задержала еще пять человек по делу об убийстве в середине октября учителя Самюэля Пати в городе Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Об этом в среду сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, задержаны молодые люди чеченского происхождения в возрасте от 18 до 21 года. Они подозреваются в том, что вступали в контакт с обвиняемым в убийстве учителя Абдулахом Анзоровым, в частности, вели с ним переписку. Задержания прошли в департаментах Верхняя Луара (юг Франции) и Приморская Сена (северо-запад страны).

К уголовной ответственности по делу об убийстве Пати в общей сложности привлечены 14 человек.

16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (столичный регион Иль-де-Франс) радикальный исламист убил учителя истории и географии Самюэля Пати, который ранее на уроке, посвященном свободе слова, продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo пять лет назад. После этого Макрон предупредил, что власти Франции "развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций" и не запретят публиковать карикатуры.

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ФранцияНападение на учителя в пригороде Парижа
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