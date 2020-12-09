Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается напряженной

Соцсети США призвали власти ЕС к "сдержанному подходу" в отношении незаконного контента

Они полагают, что предпочтительной тактикой было бы ограничение доступа к вредоносной информации в интернете путем "введения лимитов на поиски вредоносного контента"

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