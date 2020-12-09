Попова заявила, что в РФ зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией в России единичны, каждый из них изучает специальная рабочая группа. Об этом заявила в среду журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день каждый случай повторного инфицирования рассматривается учеными, специально созданной рабочей группой. На сегодняшний день массового распространения [этого явления] в РФ нет, такие случаи единичны, они могут быть во всех странах. Они были всегда у людей с ослабленным иммунным статусом, но это уникальные случаи, их единицы", - сказала она.

Попова подчеркнула, что как привитым вакцинной от коронавирусной инфекции, так и уже переболевшим ею необходимо соблюдать одинаковые правила профилактики - носить маску, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, протирать телефоны и гаджеты.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 68,3 млн человек, более 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 541 199 случаев заражения, выздоровели 2 007 792 человека, умерли 44 718. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.