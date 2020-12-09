Федеральные музеи и театры в Петербурге будут закрыты в новогодние праздники

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры распорядилось приостановить деятельность подведомственных музеев, театров и концертных организаций на территории Санкт-Петербурга с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в приказе главы ведомства Ольги Любимовой, опубликованном в среду на сайте министерства.

Руководителям подведомственных Министерству культуры России организаций (музеи, музеи-заповедники, организации, осуществляющие выставочную деятельность) предписано приостановить с 30 декабря по 10 января 2021 года включительно работу для посетителей в зданиях. Ограничение также касаются театров, концертных залов и филармоний.

Также по 15 января включительно Комитет по культуре Петербурга будет согласовывать максимально допустимое количество посетителей федеральных учреждений в случае организации мероприятий более чем для 50 человек.

Театры и концертные организации должны ограничить заполняемость до 25% от общей вместимости, по 29 декабря проведение мероприятий для зрителей необходимо согласовывать с Комитетом по культуре города. На этот срок организации в помещениях для посетителей младше 16 лет должны приостановить работу.

Ранее власти Петербурга ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января. Также запрещена работа кафе, ресторанов с 30 декабря по 3 января.

За последние сутки в Петербурге коронавирусом заболели 3 761 человек, выздоровели - 1 921. Общее число заболевших в городе с начала пандемии достигло 159 389, выздоровевших - 89 890.