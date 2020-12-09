Генпрокуратура предложила ужесточить наказание за мелкие взятки, совершенные группой лиц

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России предлагает ужесточить наказание за мелкие взятки, если они поставлены на поток или совершаются группой лиц. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов в ходе координационного совещания в Генпрокуратуре по вопросам противодействия коррупции.

"Игорь Краснов напомнил о том, что в Генеральной прокуратуре подготовлен законопроект, предусматривающий, в том числе, установление в качестве дополнительных квалифицирующих признаков мелкого взяточничества его организованные формы; получение такой взятки, сопряженное с вымогательством", - привели слова генпрокурора в пресс-службе Генпрокуратуры.

Статья о мелких взятках до 10 тыс. рублей была введена в УК в июле 2016 года и грозит меньшим наказанием за ее получение или дачу - штрафом до 200 тыс. рублей или до года лишения свободы. Более жесткое наказание по ней пока предусмотрено лишь лицам, которые уже были осуждены за получение, дачу взятки или за посредничество в передаче взятки (до трех лет лишения или штраф до 1 млн рублей).

Изъятие имущества коррупционеров

Игорь Краснов нацелил правоохранительные органы наращивать усилия в поиске и изъятии имущества коррупционеров.

Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, возмещение ущерба от коррупционных преступлений, особенно совершенных в крупном и особо крупном размере, должно стать приоритетным направлением. Кроме того, предлагается "сосредоточить усилия на обнаружении местонахождения и последующем аресте преступных доходов, а также имущества, на которое может быть обращено взыскание, в том числе оформленного на иных собственников, находящегося за границей". Предлагается и проработать вопрос о введении процедуры расследования в отношении активов, особенно в случаях, когда привлечь к ответственности за коррупционное преступление уже невозможно.

Генпрокуратура также считает необходимым повысить эффективность мер по возврату коррупционных активов из-за рубежа, активизировать работу по взысканию штрафов, назначенных за коррупционные преступления и правонарушения (на совещании генпрокурор обратил внимание на то, что удается взыскивать лишь 2% от назначенных судом кратных суммам взяток штрафов).

Борьба с коррупцией в пандемию

Одновременно поставлена задача совместно с контролирующими органами пресекать коррупционные проявления, связанные с хищением бюджетных средств, выделенных для социально-экономической поддержки граждан и бизнеса, в сферах здравоохранения и образования, наиболее подверженных коррупции в условиях пандемии, а также средств, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Под антикоррупционным контролем должна быть и реализация приоритетных национальных и крупных инфраструктурных проектов.

Госзакупки

Для повышения результативности борьбы с коррупцией в сфере распоряжения государственным и муниципальным имуществом, расходованием бюджетных средств и проведения госзакупок предложено "обратить особое внимание на факты аффилированности должностных лиц с хозяйствующими субъектами, оказание им преференций в ущерб законным интересам общества и государства, принятие управленческих решений в условиях конфликта интересов".

Кроме того, в сфере госзакупок предложено выделять наиболее риск-ориентированные направления, наиболее подверженные коррупции. Участникам совещания предложено "провести оценку коррупционных рисков в сфере закупок для государственных (муниципальных) нужд, выявить угрозы и уязвимости, требующие повышенного внимания правоохранительных органов (внедрение риск-ориентированного подхода при выявлении коррупционных преступлений при совершении закупочной деятельности)".