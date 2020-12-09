Роспотребнадзор подал в суд еще на три клуба в Петербурге за нарушение санитарных норм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Трем петербургским клубам - "Космонавт", "Люмьер-холл" и "А2" - грозит наказание за проведение концертов с нарушением эпидемиологических требований. Региональное управление Роспотребнадзора уже передало в суд материалы по этим делам, а также временно приостановило деятельность самих концертных площадок. Об этом в среду сообщили ТАСС в ведомстве.

"В связи с выявленными нарушениями в отношении ООО "Космонавт", ООО "Галатея" (клуб "Люмьер-холл"), ООО "А2 Клуб" составлены протоколы о временном запрете деятельности и об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Материалы дел направлены в судебные органы для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности", - рассказали в управлении.

Как пояснили в ведомстве, сотрудники регионального управления Роспотребнадзора и городского комитета по культуре провели рейды 27 и 28 ноября. Выяснилось, что руководители клубов не согласовали с властями проведение мероприятий, а сами концерты проводились с нарушением мер безопасности во время эпидемии. Так, персонал клубов не пользовался масками и перчатками, не проводил дизефицирующую уборку, в заведениях не соблюдалась социальная дистанция между посетителями, а у приходивших на концерт людей не измеряли температуру

В управлении отметили, что основанием для проверок концертных площадок могут стать как обращения граждан, так и публикации в СМИ.

Ранее суд на 480 тыс. рублей оштрафовал администрацию Ледового дворца в Санкт-Петербурге из-за концертов рэпера Басты, которые также проводились с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.